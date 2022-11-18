Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı hakkında konuştu: "Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının yaşandığı yere giderek açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı hakkında konuştu: "Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır"

Taksim İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan bombalı saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybetti 81 kişi ise yaralandı. Patlama sonrası olayın yaşandığı yerde vatandaşların anılması için oluşturan standa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ziyarette bulunarak açıklamalarda bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN ÇOK ÇEKTİ AMA GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM ETTİ"

Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı basın açıklamasında "Bali’ye hareket ederken terör saldırısıyla ilgili bilgiyi hep beraber almıştık. Kısa süre içinde yetkililerimiz, güvenlik güçlerimiz, saldırıyı gerçekleştiren, bombayı koyan ve arkasında olan kişilerle ilgili gerekli çalışmayı hızlıca yaparak bu terör saldırısını gerçekleştiren kişi ve diğerlerini gözaltına aldılar. Yurt içi yurt dışı bağlantılarla ilgili çalışmalar da titizlikle yürütüyoruz. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak gerekli desteği veriyoruz. Bir taraftan bu terör saldırısını gerçekleştirenlerle ilgili süreç devam ederken diğer taraftan terörle mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye 40 yıldır farklı terör örgütlerinden çok çekti ama güçlenerek yoluna devam etti"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı hakkında konuştu: "Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır"

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Halkımızın, özellikle Beyoğlu’ndaki esnafımızın dirayeti bizim en büyük gücümüzdür. Bugün buraya gelerek esnafımızla olan dayanışmamızı da özellikle göstermek istedik ama kısa süre içinde arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle, belediye başkanımızın aldığı tedbirlerle de hayat normale döndü. Esnafımız hemen ertesi gün işinin başına geldi. Bali’den takip ettik. Burayı bayraklarla donattılar. Bugün şu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Uruguay’dan Malezya’ya kadar, Latin Amerika’dan Uzak Doğu Asya’ya kadar, Avrupa’nın farklı ülkelerinden körfez ülkelerine kadar, Filistin’den Lübnan’a kadar İran’a kadar, her yerde turistler var. Sonuçta bu terör saldırısının farklı sebepleri var, hedefleri var ama hiçbiri hedefe ulaşamayacaklarını gördüler. Biz tam tersine, terör örgütlerini Türkiye’den ve komşu bölgelerden nerede olursa olsun temizlemeye inşallah devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı hakkında konuştu: "Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır"

AMERİKAN GAZETESİNE TEPKİ

“Özellikle Amerika’da bir gazetenin böyle bir manşet attığını gördük. Terörle mücadelede bunların iki yüzlülüğünü çifte standardını her vesileyle vurguluyoruz. Bu terör saldırısını kim gerçekleştirdi, gerçi içeride de var, PKK, YPG, PYD diyemeyenler bizde de var. Yurt dışında da maalesef bunları tekrar görüyoruz. Çifte standardın ve ikiyüzlülüğün örneklerini sergilemeye devam ediyorlar"

"BİZ ONLARI TEPESİNE BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Biz onların tepelerine binmeye devam edeceğiz, teröristleri temizlemeye devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Türk Baharı başlamıştır. Bundan geri adım atmak yoktur, tam tersine hedeflere ulaşmak için daha da ileri gideceğiz, daha çok çalışacağız. Daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir millet olacağız inşallah. Operasyonlarımız bitmez. Teröristleri Suriye’de olsun, Irak’ta olsun avlamaya devam ediyoruz. Özel operasyonlarımızla da gerek istihbaratımızın gerekse jandarmamızın emniyetimizin, askerimizin PKK’ya YPG’ye yönelik operasyonları devam ediyor. Aynı şekilde DAEŞ’e karşı operasyonlarımız devam ediyor. İçeride ve dışarıda FETÖ’ye karşı mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

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