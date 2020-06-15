Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Ayrıntılar gelecek...
Basın toplantısındaki açıklamalardan önemli başlıklar:
''Bir sonraki zirve İran'da olacak.''
''İran'a yönelik tek taraflı yatırımlara karşıyız.''
''Türkiye - İran arası uçuşlar 1 ağustos'ta başlayacak''
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ''Biz her zaman diyalog içinde olmalıyız''
İran Dışişleri Bakanı Zarif:'' Türkiye'ye doğalgaz akışı yeniden başlayacak''
Rusya ile Libya görüşmeleri:
''Temel prensipler konusunda görüş ayrılığımız yok''
''Ruslar ile görüşmelerimizde bir sıkıntı yok''
Rusya ile görüşmeler neden ertelendi?
''Farklı taraflarda olduğumuz açık ama kriz yok''
''Ateşkes konusunda kriz çıktı yorumları yapılmasın''
''Görüşmenin ertelenmesi kararını birlikte aldık''
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