Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Macron'un Türkiye karşıtı açıklamaları talihsiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında ele alınan konulardan biri de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye hakkına yapmış olduğu tepki çeken açıklamalar oldu. Macron'un açıklamaları için, "Talihsiz" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, eleştirilerini dile getirdi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz

Fransa bazı Afrika ülkelerine geri dönmekte zorlanıyorsa Türkiye yardımcı olabilir. Türkiye Afrika'da seviliyor. Onları eşit ve ortak görüyoruz."

"MACRON'UN TÜRKİYE KARŞITI AÇIKLAMALARI TALİHSİZ"

"Afrika'da Fransa aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor. Bizim Afrika'yı kışkırttığımız için değil geçmişteki tutumlarından dolayıdır. Biz de bu açıklamayı durduk yere yapmadık. Macron'un Türkiye'ye yönelik açıklaması nedeniyle yaptık. Macron'un Türkiye karşıtı açıklamaları talihsiz.

Tahıl sevkİyatı devam ediyor. Kalıcı bir ateşkese yönelik adımlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu savaşın uzaması özellikle enerji krizi, gıda krizi gibi önemli krizlerle bizleri karşı karşıya bıraktı."

"SAYIN BAKANI TEBRİK ETTİM"

Ortak basın toplantısında yer alan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da "Sayın Bakanı tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler" şeklinde konuştu.