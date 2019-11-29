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  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşme kapsamında gelecek ay İngiltere'de gerçekleştirilecek NATO zirvesi ile ilgili hazırlıkların konuşulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşme kapsamında gelecek ay İngiltere'de gerçekleştirilecek NATO zirvesi ile ilgili hazırlıkların konuşulduğu aktarıldı.

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