Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşme kapsamında gelecek ay İngiltere'de gerçekleştirilecek NATO zirvesi ile ilgili hazırlıkların konuşulduğu belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşme kapsamında gelecek ay İngiltere'de gerçekleştirilecek NATO zirvesi ile ilgili hazırlıkların konuşulduğu aktarıldı.
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