Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞILMADI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler : Jens Stoltenberg
HABERE YORUM KAT