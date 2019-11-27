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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞILMADI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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