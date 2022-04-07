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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'ateşkes' açıklaması! Çavuşoğlu "Müzakereler gölgelendi! Anlaşma için Türkiye'ye bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısının ardından basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada Buça'daki görüntülerin müzakereleri gölgelediğini belirtti ve tarafları kalıcı ateşkes için Türkiye’ye davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'ateşkes' açıklaması! Çavuşoğlu "Müzakereler gölgelendi! Anlaşma için Türkiye'ye bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni güvenlik sınamalarına karşı NATO'nun uyarlanması gündemde. Türkiye olarak önemli katkılar sağlıyoruz. Dünden bu yana 3 önemli oturuma katıldık. Bizim yanımızda 9 ayrı ortak daha katıldı bu toplantılara. Gürcistan, Ukrayna Finlandiya, Güney Kore, Japonya katılan ülkeler arasındaydı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'ateşkes' açıklaması! Çavuşoğlu Müzakereler gölgelendi! Anlaşma için Türkiye'ye bekliyoruz

TÜRKİYE'NİN ROLÜNDEN HERKES MEMNUN

Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır izlerken bir yandan da savaşı durdurmak için çaba gösteriyoruz. Birçok müttefikimiz rolümüzden duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Sayın Kuleba da toplantılara katıldı ve Türkiye'nin arabulucu rolüne önem verdiğini ve Türkiye'ye güvendiğini açıkladı. Biz bu rolümüze devam edeceğiz.

BUÇA'DAKİ GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ

Buça'daki görüntüler kabul edilemez görüntüler. Bu görüntüler oluşan müzakere ortamını maalesef etkiledi. Zor şartlarda bile müzakerelerin devam etmesi önemli biz burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz.

PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

İtalya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldik. İtalya ile hükümetler arası zirveyi bu yılın 2 yarasında gerçekleştireceğiz. Bunun hazırlıklarını beraber yapacağız.

İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştük. İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İsveç'in PKK'lı isimlerle bir araya gelmesinden duyduğumuz rahatsızlığı bir kez daha dile getirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'ateşkes' açıklaması! Çavuşoğlu Müzakereler gölgelendi! Anlaşma için Türkiye'ye bekliyoruz

KULEBA: MÜZAKERELER KONUSUNDA EN ÇOK TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştük son olarak Bazı soruları oldu. Özellikle güvenlik garantileri noktasında ismi geçen ülkelerin netleştirilmesini konuştuk. Buça'daki görüntüler insanlık adına utanç verici. Duyduğumuz üzüntüyü kendine ilettik.

Mariupol'dan deniz yolu tahliye konusunda hem Ukrayna hem de Rusya ile görüşmeye devam ediyoruz. Sahada bunun gerçekleşmediğini, her iki tarafın birbirini suçladığını belirttik. Vatandaşlarımızın çoğu buradan çıktı ama hala 30 civarında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Bunların da çıkarılması için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Müzakerelerdeki son durumu da ele aldık. İstanbul'dan sonra görüşmeler gerçekleştirildi. Buça etkiledi tabi ama görüşmeler sürüyor. Biz üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik kendisi de müzakerelerde en çok Türkiye'ye güvendiğini belirtti. Bir an önce kalıcı ateşkes için kendilerini Türkiye'ye beklediğimizi, müzakerelerin kalan kısmının Türkiye'de olabileceğini belirttik. Toplantıların Türkiye'de olmasına her iki taraf da sıcak bakıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'ateşkes' açıklaması! Çavuşoğlu Müzakereler gölgelendi! Anlaşma için Türkiye'ye bekliyoruz

F-16 GÖRÜŞMELERİ, BLİNKEN'DEN ÇAVUŞOĞLU'NA DAVET

F-16 ile ilgili müzakereler devam ediyor ve olumlu bir şekilde seyrediyor. Kongreye gönderilen mektup önemli. Hem Türkiye'nin rolünü memnuniyetle karşıladığını söylüyorlar hem de bu anlaşmanın çok önemli olduğunu vurguluyorlar.

ABD ile görüş ayrılıklarımız var mesela ABD'nin PKK'ya verdiği destek bizim için güvenlik meselesi. Biden ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde Biden'ın bir önerisi olmuştu. Dışişleri Bakanı düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için Sayın Blinken beni Washington'a davet etti. Bu toplantının sonuç odaklı olmasını istiyoruz."

         

Bölge Gündem Editör Ekibi
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