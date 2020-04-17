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  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Birlikte başaracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Birlikte başaracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Birlikte başaracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesini yaptık. Covid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı.

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımı:




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