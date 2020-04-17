Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Birlikte başaracağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesini yaptık. Covid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı.
Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımı:
#KOVID19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu’nun 5. telekonferans görüşmesini yaptık. #KOVID19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/FXE3KhxPTe— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 17, 2020
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