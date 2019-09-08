Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz mesajı Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada "Kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada "Kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz." dedi. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca da "(Kıbrıs konusunda) Crans-Montana'da kaldığımız yerden devam etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Etiketler : açıklama, Akdeniz



