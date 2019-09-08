Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz mesajı
Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada "Kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada "Kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, ayrıca da "(Kıbrıs konusunda) Crans-Montana'da kaldığımız yerden devam etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
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