Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan çağrısı: Kapımız açık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Kırgızistan'da, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde konuşma gerçekleştirdi. Öğrencilere seslenen Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Karabağ'da yenşden kontrol sağlamasının Türk dünyası tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

"KALICI BARIŞ VE İSTİHDAM MÜMKÜN"

Azerbaycan’ın Ermenistan'la mücadelesinde, kardeşlik bağlarından dolayı değil, haklı ve meşru olduğu için de desteklendiğini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, artık bölgenin kaderinin değişmesinin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması mümkün" ifadelerini kullandı.

"ARTIK YETER DİYORUZ"

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'nin kapısının Ermenistan dahil bu temenniyi paylaşan herkese açık olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Avrupa’dan Asya’ya halkların mutluluk ve kalkınma için birlikte çalışmasının ümit edildiğini ifade ederek "İşbirliğini sağlayamayan bir nesil hangi milletten olursa olsun birlikte bedel öder. O nedenle ‘Yeter’ diyoruz. Önümüze bakalım, ileriye gidelim. Tarihte başardığımız iş birliği ile anılalım.” şeklinde konuştu.