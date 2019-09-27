Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güvenli Bölge açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çevuşoğlu, Güvenli Bölge'yle ilgili açıklamasında bulundu.

İşte Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

(Güvenli Bölge çalışmaları) Kararlıyız adımlarımız buna göre atacağız.

(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Ceset ne oldu nerede? Yerel iş birlikçi kim? Bizimle bir bilgi paylaşımında bulunmadılar. Ortada bir cinayet var aydınlansın hak yerini bulsun. Cinayetin arkasında kim varsa hesap vermeli. Bazen bunu ikili meseleye taşımaya çalıştıkların görüyoruz. Bizim için bu bir kili mesele değildir.