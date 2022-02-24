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  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kazakistan'da yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu,sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Kazakistan'da yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik.

Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

16 ŞUBAT'TA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16 Şubat'ta yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkmış ve Çavuşoğlu kabine toplantısına katılamamıştı. 

 

 

 

Bakan Çavuşoğlu 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise test sonucunun negatif çıktığını belirterek," Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullanmış, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri kapsamındaki heyette yer almıştı. 

 

 

KORONAVİRÜS KABİNEYİ ETKİLEDİ

Öte yandan bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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