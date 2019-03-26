Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin Golan Tepeleri kararını esefle karşılıyor şiddetle kınıyoruz."
Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz."
Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz."
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