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  3. Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin Golan Tepeleri kararını esefle karşılıyor şiddetle kınıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin Golan Tepeleri kararını esefle karşılıyor şiddetle kınıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin Golan Tepeleri kararını esefle karşılıyor şiddetle kınıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz."


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