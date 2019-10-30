Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatımız gerekçe gösterilerek ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üst düzey yetkililerimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan bu tasarı, NATO çatısı altında sürdürülen Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD Yönetimi'yle 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır.

Son günlerde Müttefik bir ülke ile terör örgütü arasındaki farkı dahi göz ardı eden söylem ve eylemleriyle, terörist bir şahsı meşrulaştırma gafletinde bulunan ABD yetkililerinin, tek taraflı yaptırım tehditleriyle bir yere varamayacaklarını görmeleri gerekmektedir.

ABD Kongresi'ni, ilişkilerimizin özüyle ilgili olmayan meseleleri iç siyaset malzemesi yapmaya son vermeye, Müttefiklik ve ortaklık ilişkilerimize yakışır şekilde hareket etmeye ve ABD Yönetimini de ilişkilerimize daha fazla zarar verebilecek adımların önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA