Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’ndaki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Pansi köyündeki Protestan kilisesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun Pansi (Yagha) köyündeki Protestan kilisesine yönelik olarak 16 Şubat günü gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso Halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA