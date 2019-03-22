Dışişleri Bakanlığı, Çad’da meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Çad'da yaşanan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çad'ın güney batısındaki Dangdala şehrinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, kardeş Çad halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA