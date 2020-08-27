Dışişleri Bakanlığı; "Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye indirilmesi 1960 Antlaşmalarına aykırıdır"

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa askeri uçaklarının tatbikat bahanesiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) indirilmesine tepki açıklaması paylaştı. Açıklamada, "Doğu Akdeniz'de, Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim, hüsranla sonuçlanacaktır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız askeri uçaklarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen tatbikat bahanesiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimine inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak Ada'ya konuşlandırılmasının 1960 Antlaşmalarına aykırı olduğu kaydedildi.

Fransa'nın, Rum Yönetimi ile Yunanistan'ı gerginliğin arttırılması için teşfik ettiği kaydedilen açıklamada, "Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Temel Göstergeler

Resmi Adı Kıbrıs Cumhuriyeti (Türkiye Cumhuriyeti Devletince “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Yönetim Biçimi Parlamenter Demokrasi

Bağımsızlık Tarihi 16 Ağustos 1960 (İngiltere’den)

Başkent Nikosi / Lefkoşa

Yüzölçümü 5.896 km2

Nüfusu 1.2 milyon (2018)

Nüfusun Etnik Dağılımı %97 Rum, %3 Türk vd.

İklimi Ilıman Akdeniz iklimi hakim olup, yazlar sıcak ve kurak, kışlar serin geçmektedir.

Coğrafi Konumu GKRY, Akdeniz’de Türkiye’nin güneyinde yer alan Kıbrıs adasının güney kesimindedir.

Komşuları KKTC

Dil Yunanca, Türkçe, İngilizce

Din %94 Hristiyan, %3 Müslüman, %3 diğer

Ortalama Yaşam Süresi 79 yıl (2018)

Okuma-Yazma Oranı %99.1 (2015)

Para Birimi Avro

Millî Gelir 23.963 milyar dolar (2018 IMF)

Kişi Başı Ortalama Milli Gelir 25.380 dolar (2017 IMF)

İşsizlik Oranı %11.1 (2017)

Enflasyon Oranı %0.7 (2017)

Reel Büyüme Hızı %3.9 (2017)

Yoksulluk Oranı Bilinmiyor

İhracat Ürünleri Narenciye, patates, ilaç, hazır giyim, çimento

İthalat Ürünleri Petrol yağ ve gazları, temel tüketim maddeleri, makine ve aksamı, binek otomobil ve motorlu taşıtlar

Başlıca Ticaret Ortakları Yunanistan, İtalya, Çin, Güney Kore, Almanya, Hollanda, Libya, Norveç, İngiltere, İsrail