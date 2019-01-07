Dışişleri Bakanlığı Gabon’daki darbe girişimini kınadı Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gabon'da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz. Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır. Gabon'da huzur ve istikrarın

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