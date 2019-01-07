İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Dışişleri Bakanlığı Gabon’daki darbe girişimini kınadı

Dışişleri Bakanlığı Gabon’daki darbe girişimini kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gabon'da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz. Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır. Gabon'da huzur ve istikrarın

Dışişleri Bakanlığı Gabon’daki darbe girişimini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Gabon'da yaşanan darbe girişimini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gabon'da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz. Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır. Gabon'da huzur ve istikrarın muhafaza edilmesine önem veriyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.