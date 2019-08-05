Dışişleri Bakanlığı: “Hindistan’daki gelişmelerden endişe duyuyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Anayasası'nın Jammu-Keşmir Eyaletine özerklik statüsü tanıyan 370'nci maddesinin ilga edilmesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, "Keşmir" sorunu konusunda bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hindistan Anayasası'nın Jammu-Keşmir Eyaletine özerklik statüsü tanıyan 370'nci maddesinin 5 Ağustos 2019 tarihinde ilga edilmesinin mevcut gerilimi arttırmasından endişe duyuyoruz. Sorunun diyalogla ve ilgili BM kararları çerçevesinde, tüm Jammu-Keşmir halkı ile Pakistan ve Hindistan'ın meşru çıkarları gözetilerek çözüme kavuşturulması en samimi dileğimizdir. Ülkemiz tarafların rıza göstermesi halinde bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA