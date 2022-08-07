Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara kınama metni yayımladı!

İsrail askeri güçleri 5 Ağustos Cuma günü Gazze'nin hava sahasına yok yere saldırımaya başamış olup, bebekler ve çocuklar başta olmak üzere birçok mazlum vatandaşın ölmesine, evlerin ve iş yerlerinin yok olmasına sebep olmuştu. Günlerdir bitmek bilmeyen saldırılar sonradı Dışişleri Bakanlığı İsrail'e yönelik bir kınama metni yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı kınama metninde;

"İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze’ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz.

Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden sözkonusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır.

İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifaledelerine yer verildi.