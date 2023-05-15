Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz Memur Alımı Yapacak

Dışişleri Bakanlığı, Türk Uyruklu sözleşmeli personel alımı için KPSS şartı olmadan ilan yayımladı. Büyükelçiliklerde görevlendirilecek olan memur adayları için başvurular başladı. Detaylı bilgi ve başvuru şartları için bakanlık internet sitesi ziyaret edilmelidir.

Uganda'daki Kampala Büyükelçiliği, 1 kişilik kadro için sözleşmeli sekreter alımı yapacak. Dışişleri Bakanlığı, Türk uyruklu adaylar arasından eksiklikleri gidermek amacıyla sözleşmeli sekreter alımı yapacak. Bu ilanla birlikte bakanlık bünyesindeki kadrolar güçlendirilerek daha etkin bir hizmet sunulması hedefleniyor. Sözleşmeli sekreterler, Bakanlık içinde çeşitli görevler üstlenecek ve diplomatik faaliyetlerin yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

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Başvuru İçin Aranan Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için belli kriterler bulunmaktadır. İlk olarak, sınav tarihine kadar 41 yaşından büyük olmamak gerekmektedir. Ayrıca, en az lise veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak gerekmektedir. Kamu haklarından yoksun olmamak da bir diğer önemli şarttır.

Hapis cezasından dolayı mahkumiyet durumu, ağır suçlarla ilişkili olmamak şartıyla kabul edilmemektedir. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak veya yapmış sayılmak da gerekmektedir. Ayrıca, sağlık kurulu raporuyla her türlü iklim koşulunda görev yapmaya engel durumu olmadığını belgelemek gerekmektedir. İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek, bilgisayar kullanabilmek de önemli şartlardır.

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Başvurular Ne Zaman ve Nereye Yapılacak?

Dışişleri Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı için başvuruların 26 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu. Başvuruların en geç 12 Haziran 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular, sadece Bakanlık kariyer adresi üzerinden kabul edilecektir. Bu önemli fırsattan yararlanmak isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmalıdır. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için bu süreç, kariyerlerinde yeni bir adım atma fırsatı sunmaktadır.