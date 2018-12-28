Dışişleri Bakanlığı: "mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesini kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesini kınıyoruz"...
Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesini kınıyoruz"
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.