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Dışişleri Bakanlığı, Münbiç’deki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Münbiç şehir merkezinde meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Münbiç’deki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Münbiç şehir merkezinde meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Münbiç şehir merkezinde meydana gelen bombalı saldırı kınandı. Açıklamada, "Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz. Türkiye, Münbiç Yol Haritası'nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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