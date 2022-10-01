Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ilhak kararını kınadı: "Kabul edilmesi mümkün değildir"

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesini kınadı.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ilhak kararını kınadı: "Kabul edilmesi mümkün değildir"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımadığı anımsatılarak, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ilhak kararını kınadı: Kabul edilmesi mümkün değildir

"ULUSLARARASI HUKUKUN AĞIR BİR İHLALİ"

Açıklamanın devamında Rusya'nın ilhak kararına atıfta bulunularak, "2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz. Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ilhak kararını kınadı: Kabul edilmesi mümkün değildir

MÜZAKERE ÇAĞRISI

Açıklamada, savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğin yinelendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılmalarına olanak sağlayan kararnameyi imzaladı.

NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldiNATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi

Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milyonlarca kez izlendi! Gelini duvağından çekerek düşüren çocuk, sosyal medyayı salladı!
Milyonlarca kez izlendi! Gelini duvağından çekerek düşüren çocuk, sosyal medyayı salladı!
Abdullah Ağar'dan TSK'nın Asos harekatı için çarpıcı yorum: "TSK, YPG/PKK’ya fantezi yapmış, resmen kanatlandırmış!"
Abdullah Ağar'dan TSK'nın Asos harekatı için çarpıcı yorum: "TSK, YPG/PKK’ya fantezi yapmış, resmen kanatlandırmış!"
Osmaniye'de otomobil uçurumdan yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Osmaniye'de otomobil uçurumdan yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi
Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi
Son Haberler
Sevcan isminin anlamı nedir, Sevcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sevcan isminin anlamı nedir, Sevcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ilhak kararını kınadı: "Kabul edilmesi mümkün değildir"
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ilhak kararını kınadı: "Kabul edilmesi mümkün değildir"
Praying in a Cemetery in a Dream. What does Praying in a Cemetery mean in a dream? What does it mean?
Praying in a Cemetery in a Dream. What does Praying in a Cemetery mean in a dream? What does it mean?
Meteoroloji güzel haberi verdi! Açık ve güneşi havanın tadını çıkarın! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji güzel haberi verdi! Açık ve güneşi havanın tadını çıkarın! İşte il il hava durumu...
Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: "Asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız"
Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: "Asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız"
Bakan Murat Kurum: "Sosyal Konut Projesi sayesinde, kira ve konut fiyatları düşüyor"
Bakan Murat Kurum: "Sosyal Konut Projesi sayesinde, kira ve konut fiyatları düşüyor"
Çok Okunanlar
Kefser isminin anlamı nedir, Kefser ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kefser isminin anlamı nedir, Kefser ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Endüstriyel Boru Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Endüstriyel Boru Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İsveç,Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı!
İsveç,Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! İstanbulkart'ı olanların dikkatine! Ekim ayında sona erecek!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! İstanbulkart'ı olanların dikkatine! Ekim ayında sona erecek!
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı