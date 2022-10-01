Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ilhak kararını kınadı: "Kabul edilmesi mümkün değildir"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımadığı anımsatılarak, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır." denildi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AĞIR BİR İHLALİ"

Açıklamanın devamında Rusya'nın ilhak kararına atıfta bulunularak, "2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz. Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

MÜZAKERE ÇAĞRISI

Açıklamada, savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğin yinelendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılmalarına olanak sağlayan kararnameyi imzaladı.

NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi

Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"