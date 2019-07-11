Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan ‘kıta sahanlığı’ açıklaması

Kıta sahanlığına ilişkin iddialara cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hükümetimizin, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, kıta sahanlığı ve Adalar ile ilgili basında yer alan bazı iddialara ilişkin sorulan soruya cevap verdi. Sözcü Aksoy, "Son dönemde bazı basın organlarında "Türkiye'nin 18 Mart 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler'e verdiği bir mektupla 92 bin kilometrekare kıta sahanlığı ile bazı adaların egemenliğini kaybettiği" şeklinde temelsiz iddialara yer verildiği görülmektedir. Derin bir bilgisizliğe veya kasıtlı çarpıtmaya dayanan bu asılsız iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hükümetimizin, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır. Bu itibarla, kıta sahanlığımızın dış sınırlarına ilişkin tutumumuz 2004 yılından bu yana uygun vesilelerle BM nezdinde kayda geçirilmektedir. Milli bir devlet politikası olan bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur."

Kaynak: İHA