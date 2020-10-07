Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Uygur Türkleri açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uygur Türklerine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy açıklamasında, "Etnik, kültürel ve dini bağlara sahip olduğumuz Uygur Türklerinin huzur, güvenlik, refah ve mutluluğuna özel önem atfediyoruz. Uygurlu kardeşlerimizle ilgili gelişmeleri her zaman yakından ve büyük hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin uluslararası platformlarda Uygur Türkleri ve diğer Müslümanların azınlık durumuyla ilgili beklentilerini açık ve net olarak dile getirdiğini ifade eden Hami Aksoy," Bu bağlamda Uygur Türklerinin ve Müslüman azınlıkların din ve inanç özgürlükleri başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini sürekli olarak gündemde tutuyoruz." açıklamasında bulundu.

"ÜLKEMİZİN MİLLİ BİR ÇİZGİSİ BULUNMAKTADIR"

Türkiye'nin bu ilkeli tutumunu 6 Ekim tarihinde BM 75. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen Sosyal, Kültürel ve İnsani İşlerden sorumlu III. Komite toplantısında Daimi Temsilcilik tarafından yapılan ulusal beyanda da ortaya koyduğunu belirten Aksoy," Bu konuda ülkemizin milli bir çizgisi bulunmaktadır. Bu çerçevede kendi milli beyanını yapmıştır. Beyanımızda, son dönemde kamuoyuna yansıyan rapor ve haberlerde yer alan, Sincan’daki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları uygulamalarından duyduğumuz endişe ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman azınlıkların Çin’in eşit vatandaşları olarak barış ve huzur içinde yaşamaları; ayrıca, kültürel ve dini kimliklerine saygı gösterilmesi ve bunların garanti altına alınması yönündeki beklentimiz bir kez daha güçlü bir biçimde vurgulanmıştır. Görüşlerimiz detaylı olarak milli beyanımızda mevcuttur." ifadelerini kullandı.