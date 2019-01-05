Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklıyoruz"

IHAAW153249-SIY/04-01-2019 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez. Bu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz" dedi. 04.01.2019 15:32:49 TSI NNNN