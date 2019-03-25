Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Kudüs açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamaları şöyle;

"Dün (24 Mart) Washington'da düzenlenen Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) Yıllık Konferansı'na katılan bazı ülke liderlerinin İsrail'deki Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacakları yönünde sorumsuzca beyanlarda bulunmalarını endişeyle karşılıyoruz.

Daha önce pek çok kez ifade ettiğimiz üzere, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir.

Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından reddedilmiştir. Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır.

Tüm ülkeleri, bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve bölgemizi daha da istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz."

ROMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMA KARARI

ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansında konuşma yapan Romanya Başbakanı Viorica Dancila, hükümetin Tel Aviv'deki Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını duyurmuştu.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez de ülkesinin Kudüs'te diplomatik misyon açacağını açıklamıştı.

60'DAN FAZLA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs'ta yapılan resmi törenle açılmıştı.

ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini, 16 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için gösteriler düzenlenmişti. Barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'dan fazla Filistinli şehit olmuş, 2 bin 700'den fazla Filistinli de yaralanmıştı.