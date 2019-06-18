Dışişleri Bakanlığı UNRWA son toplantısını gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanlığı, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Danışma Komisyonunun (AdCom) Türkiye'nin dönem başkanlığındaki son toplantısının 17-18 Haziran tarihlerinde Ürdün'de gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Danışma Komisyonu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığının dönem başkanı olarak katıldığı son komisyon toplantısı, 17-18 Haziran tarihlerinde Ürdün Ölüdeniz'de yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürütmekte olduğumuz BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Danışma Komisyonunun (AdCom) dönem başkanlığımızdaki son toplantısı 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde Ölüdeniz/Ürdün'de gerçekleştirilmiştir. Filistin mültecileri için hayati önem taşıyan Ajansa Danışma Komisyonu dönem başkanlığımız süresince güçlü desteğimiz sürdürülmüş, uluslararası toplumun siyasi ve mali desteğini arttırmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Danışma Komisyonunun müteakip dönem başkanlığını 1 Temmuz 2019 tarihinde Ürdün devralacaktır. UNRWA'yla dayanışmamız önümüzdeki dönemde de devam edecektir."

Kaynak: İHA