Dışişleri Bakanlığı'nda AP'ye sert yanıt: "Tümüyle reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun Kapalı Maraş'a ve Kıbrıs meselesine yönelik kararları hakkında açıklamada bulundu.

"TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ"

Sözcü Aksoy, "AP Genel Kurulunun, ülkemiz ve KKTC hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu konuda, KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayı bütünüyle desteklediklerinin altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dikte ettirdiğinden şüphe duyulmayan bu karar, AP'nin Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk ve önyargılı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yaklaşım ve zihniyeti muhafaza etmeleri halinde Avrupa Birliği (AB) organlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir. Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla rehin alınması ne AB'nin genel çıkarlarına, ne Kıbrıs sorununun çözümüne ne de komşuluk ilişkilerinin iyileştirilmesine hizmet etmektedir."

Hami Aksoy, AP'yi ve AB'yi, Kıbrıs adasındaki gerçeklerle yüzleşmeye, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almaya ve AB'nin Nisan 2004'te Kıbrıs Türklerine verdiği taahhütleri yerine getirmeye davet ettiklerini belirtti.