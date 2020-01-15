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  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz (2)

Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz (2)

Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskının ardından, Mısır'ın Ankara'daki Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz (2)

MISIR'IN ANKARA'DAKİ MASLAHATGÜZARI ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskının ardından, Mısır'ın Ankara'daki Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA



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