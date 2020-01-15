Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz (2)
Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskının ardından, Mısır'ın Ankara'daki Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.
MISIR'IN ANKARA'DAKİ MASLAHATGÜZARI ÇAĞRILDI
Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskının ardından, Mısır'ın Ankara'daki Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT