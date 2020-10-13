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  3. Dışişleri Bakanlığından ABD'ye cevap: Gerginliği artıran Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan’dır

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye cevap: Gerginliği artıran Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan’dır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ege ve Akdeniz’de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan’dır" dedi.

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye cevap: Gerginliği artıran Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan’dır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma faaliyetleri ile ilgili yaptığı açıklama hakkındaki soruyu yanıtladı.

"SEVİLLA HARİTASI'NIN GEÇERLİLİĞİ YOK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Doğu Akdeniz'de Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlenmektedir" ifadelerini kullandı.

"GERİLİMİ ARTTIRAN TARAF GKY VE YUNANİSTAN'DIR"

Ege ve Akdeniz'de gerginliği artıran tarafın Türkiye değil, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Nitekim, Yunanistan'ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır" dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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