Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kabil Üniversitesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Bakanlık, Afganistan'da meydana gelen terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Kabil Üniversitesi'nde meydana gelen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bir eğitim kurumunu hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

DHA