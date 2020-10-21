Yemen'de İslam dininin bir kolu olan Zeydi mezhebine bağlı Hutsilerin ülkenin kuzeyinde ayaklanmaları, Sunni kabilelerle çatışmaları, daha sonra kenti ele geçirmeleri ve ülkenin önemli bir bölümünde hakimiyeti sağlamalarıyla başlayan iç savaş kapsamında ülkede sıcak çatışmaların hakim olduğu günler yaşanmakta. Özellikle sivil halkın zor durumda olduğu ve savaşın ortasında kaldığı bugünlerde Türk Kızılayı, bölge halkına yardım elini uzatmak ve sivillerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek amacıyla bölgede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ALİ CAN BUDAK KİMDİR?

Türk Kızılayı'nın Yemen halkına yardım amacıyla bölgede bulunarak sivillere yönelik yardım kampanyalarını gerçekleştirmeye ara vermiyor. Bölgedeki tehlikelere aldırış etmeden halka yardım elini uzatan Türk Kızılayı'nın bu çalışmaları esnasında, halkın yardıma muhtaç kalmasını isteyen ve onlara yardım eden kişileri çeşitli sabotajlarla yollarından döndürmek isteyen bir grup savaş sempatizanı tarafından Türk Kızılayı yetkilisi Ali Can Budak'a silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanlığı, faillerin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkartılmasın gerekliliğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada,

"Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak’a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Günümüzün en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan dost ve kardeş Yemen halkının acılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen bu hain saldırının faillerinin biran önce yakalanarak, adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz.

Bu elim hadiseden ötürü Ali Can Budak’a acil şifalar, tüm Türk Kızılay camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aden'de Türk Kızılay Yetkilisine Yönelik Silahlı Saldırı Hk. https://t.co/UDZOI3ZPFM — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 21, 2020

KIZILAY NEDEN YEMEN'DE? YEMEN'DE NELER OLUYOR?

Yemen İç Savaşı, 2015 yılının Mart ayından beri ülkedeki pek çok grup arasında devam eden çatışmalardır.

Arap Baharı sonrası devrilen eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, Şii Ensarullah Hareketine destek vermeye başlamıştır. Yemen'de bir türlü sağlanamayan istikrar sonucu bir hükûmet krizi oluşmuştur ve bu kriz, Husilerin başkent San'a'yı ele geçirerek, yönetimi devralmasıyla sonuçlanmıştır.

Husiler, saldırıların sonucu olarak kısa sürede Taiz gibi büyük güney kentlerini ele geçirmeye başlamıştır. Yemen Ordusu dağılmıştır.

Husiler ikinci büyük kent olan Aden'i kuşatması üzerine Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyon oluşturulmuştur. Koalisyon güçlerinin bombardımanları Husilerin ilerleyişini durdurmuştur.

Bu durum da Husileri geriletmek için yeterli olmamakla birlikte Arap Yarımadası el-Kaidesi ve diğer radikal gruplar ülkenin doğu bölgelerini ele geçirmeye başlamışlardır.

Çatışmalar devam etmektedir.