Dışişleri Bakanlığından Almanya’daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da gerçekleştirilen saldırının yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürü olduğunu belirterek, "Bunlara münferit saldırı gözüyle bakmak mümkün değildir. Avrupa'da giderek artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede gösterilen duyarsızlık bu tür saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür. Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bunlara münferit saldırı gözüyle bakmak mümkün değildir. Avrupa'da giderek artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede gösterilen duyarsızlık bu tür saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır. Artık bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı çok daha vahim boyutlara ulaşabilecek ve tehlikeli yerlere gidebilecektir" denildi.

"Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile etkin mücadele edilmeli"

Açıklamada ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla etkin mücadelenin yolunun cesaretlendirici yaklaşımdan uzak durmaktan ve buna karşı etkin tedbirler almaktan geçtiği vurgulandı. Açıklamada, "Artık tüm Avrupa ülkelerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birleşmesinin ve tek sesle konuşmasının zamanı gelmiştir. Irkçılığın her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli işbirliğini göstermekte kararlıyız ve bu doğrultudaki samimi çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA