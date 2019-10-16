Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa ülkelerine uyarı geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa ülkelerine ''PKK'nın şiddet eylemlerine karşı vatandaşlarımız korunmalı'' sözlerini söyleyerek Avrupa ülkelerini uyardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip edildiği vurgulandı.