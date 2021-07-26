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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya Şansölyesi'nin açıklamalarına tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un, Afgan mülteciler için Türkiye'nin doğru yer olduğunu ifade eden sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya Şansölyesi'nin açıklamalarına tepki!

Bir gazeteye konuşan Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un skandal sözlerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Avusturya Şansölyesinin, Afgan mülteciler için Türkiye'yi daha doğru yer olarak işaret eden sözlerine ilişkin yazılı açıklama yapan Bilgiç; Kruz'un Türkiye tarafından hayretle karşılandığını belirtti.

Bilgiç, açıklamasında "Her şeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke değildir. Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve iş birliğini vurgulamak yerine, 'göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin' şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Avusturya'nın uluslararası yükümlülükleri ile AB kuralları çerçevesinde Afgan sığınmacılara uluslararası koruma sağlamak zorunda olduğunu açıklayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi'ne taraftır. Avusturya, uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir durumda devralmayacaktır. Kitlesel göç krizinden endişe duyan Avrupa ülkelerinin, çözümü Türkiye'de aramak yerine, Afganistan ve komşu ülkelerle doğrudan görüşülmesi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzenli göçmenlerin bulundukları topluma entegrasyonu konularına kafa yormaları daha yararlı olacaktır."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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