Dışişleri Bakanlığı'ndan Charlie Hebdo'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararı hakkındaki soruya yazılı açıklamayla cevap verdi. Mizahi hiciv dergisinin bu hareketinin Türkiye tarafından kınandığını belirten Aksoy, derginin hakaret ve saygısızlığının ifade özgürlüğü şeklinde nitelendirilemeyeceğini vurguladı.

Aksoy'un açıklamasının tam metni şöyle:

"Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz.

Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı basın, sanat veya ifade özgürlüğü ile gerekçelendirmek mümkün değildir. Başta Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere Fransız makamlarının bu konuyu ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabaları da kabul edilemez.

Her fırsatta kendilerinin demokrat ve özgürlükçü olmalarıyla övünenlerin İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen bu tür ırkçı ve ayrımcı eylemleri kullanarak, Fransa ve Avrupa’daki yeni kuşak faşistlerin ve ırkçıların değirmenine su taşıdıklarını iyi bilmeleri gerekir.

Kendi ülkesinde barış içinde yaşayan milyonlarca Müslümanı her gün farklı şekilde ötekileştirmeye kalkan bu hastalıklı zihniyet toplumsal uyum, birliktelik ve eşitliğe darbe vurmaktadır. Buna bilinçsiz şekilde sahip çıkanlar ise kendi toplumsal barışlarına zarar verdiklerinin farkında olmalıdır.

Avrupa’daki dostlarımızı ve siyasileri son günlerde giderek artan ve kutsal değerlerimizi hedef alan bu tür saldırılara karşı net tavır almaya davet ediyoruz."

Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayınlayan dergi: Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz

NE OLMUŞTU?

Yayınladığı Hz. Muhammed ve İslam ile ilgili karikatürlerle gündeme gelen, dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla birçok kişi tarafından hedef haline getirilen Charlie Hebdo isimli mizahi hiciv dergisinin karikatüristlerine yönelik düzenlenen ve çok sayıda çizerin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin dava bugün başladı.

7 Ocak 2015'te düzenlenen Charlie Hebdo saldırısı, Cherif ve Said Kouachi kardeşler derginin binasını basıp 12 kişiyi ve bina dışındaki bir polisi öldürdü.