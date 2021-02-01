Dışişleri Bakanlığından darbe açıklaması: Şiddetle kınıyoruz!

Myanmar ordusu tarafından gerçekleştirilen askeri darbe ve ülkede ilan edilen bir yıllık olağanüstü hal kararını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı, demokrasi dışı yapılan darbe eylemini kınadı. Yapılan açıklamada,

"(Myanmar'daki darbe) Derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır"

(Myanmar'da) Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Myanmar lideri Aung San Suu Çii ve Devlet Başkanı Win Myint gözaltına alındı. Myanmar ordusu, üst düzey siyasetçilerin 'seçim hilesine' yanıt olarak gözaltına alındığını açıklayarak ülke yönetimine el koyduğunu ve ülkede 1 yıllık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Myanmar'da askeri darbe: Ordu yönetime el koydu!