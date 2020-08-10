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Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada "Yunanistan diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koymuştur. Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, Yunanistandır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'e ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koymuştur. Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, Yunanistandır

(Akdeniz'in tek sahibi benim) anlayışıyla hareket edenler hüsrana uğrayacaktır"

Ayrıntılar geliyor..

Berkem Temizel
Gece Editörü


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