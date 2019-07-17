Dışişleri Bakanlığından Erbil’deki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi, başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA