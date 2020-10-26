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Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'ın ateşkes ihlaline tepki

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edilmesine tepki gösterilerek sonuç odaklı müzakerelerin başlatılması çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'ın ateşkes ihlaline tepki

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edilmesine tepki gösterildi. Bakanlık "Sonuç odaklı müzakere süreci başlatılmalı" dedi. 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan insani ateşkesin sabah saatlerinde Ermenistan tarafından ihlal edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan çatışmalar üzerine 10 Ekim ve 18 Ekim tarihlerinde ilan edilen ateşkesler Ermenistan tarafından kısa süre içerisinde ihlal edilmiştir. Son olarak bugün ABD'nin girişimleri neticesinde savaş esirleri ve cenazelerin değişimine imkân tanımak için tekrar ateşkes ilan edilmiştir. Maalesef, bu ateşkes de Ermenistan tarafından dakikalar içerisinde ihlal edilmiş, Ermenistan hem cephe hattında Azerbaycan mevzilerine, hem çatışma bölgesinden uzakta Azerbaycan'ın iç bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürmüştür" dedi.

"ERMENİSTAN'IN İHLALLERİ DİKKATE ALINMALI"

Yapılan açıklamada "Minsk Grubu Eş-Başkanlarının çabalarının somut sonuçlar verebilmesi için Ermenistan'ın ihlallerini dikkate alarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatmalarını gerekli görüyoruz. İlan edilen ateşkeslerin de ancak bu sayede sürdürülebilir hale gelebileceğini düşünüyoruz" ifadeleri kaydedildi.

Berna Akkaya
Editör


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