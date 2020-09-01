Dışişleri Bakanlığından Rusya ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya giderek görüşmelerde bulunan Türk heyeti hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, başında yer aldığı heyetin Rus mevkidaşlarıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konularda Moskova’da istişarelerde bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada,"İstişarelerde tarafımızdan, Libya’da sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla Sirte ve Cufra’nın önemi vurgulanmıştır. Bu bölgelerin askerden arındırılması modalitelerinin belirlenmesi gerektiği üzerinde durulmuş, bu bağlamda BM öncülüğünde Libyalılar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komisyonun çalışmalarına destek beyan edilmiştir." denildi.

SİYASAL SÜREÇ İÇİN BM VURGUSU

Görüşmelerde Libya'da siyasi çözüme ulaşılması için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arasında siyasal sürecin başlatılması için Berlin Konferansı kararlarının uygulanmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada iki ülkenin Libya'da siyasi bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla temasların sürdürülmesi için karar aldığı belirtildi.

İDLİP'TE GERÇEKLEŞTİRİLEN DEVRİYELER

Suriye'deki son duruma ilişkin olarak," Öncelikle İdlip sahasındaki durum ve ortak devriyelerin icrasına dair hususlar ele alınmıştır. Bu kapsamda, 5 Mart 2020 tarihli İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol uyarınca müşterek çabalara devam edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Keza, Cenevre’de düzenlenen Anayasa Komitesi üçüncü tur toplantılarının sonuçları değerlendirilmiş, siyasi süreçteki ivmenin korunmasının önemi vurgulanmış, Astana Süreci’ne dair çalışmaların ilerletilmesi üzerinde durulmuştur.

Tarafımızdan PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” unsurlarından oluşan bir grubun RF’ye davet edilmesi ve Rus resmî makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkimiz ifade edilmiş, bu gibi adımların Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmeyeceği vurgulanmıştır."