Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'na 'Barış Pınarı' tepkisi (2)
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'in Bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, "Fransız Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı tepkimiz bakanlığımıza çağrılan Fransa Büyükelçisine...
FRANSA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'in Bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, "Fransız Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı tepkimiz bakanlığımıza çağrılan Fransa Büyükelçisine de iletilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA
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