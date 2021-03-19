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  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan işgalci İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan işgalci İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı İsrail’in işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetleri ile ilgili açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan işgalci İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı İsrail’in işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetleri ile ilgili açıklama yapıldı.

Dışişleri Bkaanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in son dönemde, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneğidir.

Sözkonusu hukuk dışı eylemler İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir.

Filistinlilerin Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı mevcut dönemde İsrail'in hız verdiği bu eylemler vicdanları daha da yaralamaktadır.

Uluslararası toplumu, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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