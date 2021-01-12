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Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması: Yasadışı yerleşim yeri kurulma kararını endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in, Batı Şeria’da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması: Yasadışı yerleşim yeri kurulma kararını endişeyle karşılıyoruz

İşgâli genişleten İsrail'e Türkiye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in, Batı Şeria’da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasa dışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz.

Bu adım İsrail'in, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden önce hız vermiş olduğu gayri meşru uygulamalarının son örneğini teşkil etmektedir.

İsrail'in, söz konusu yerleşim faaliyetleriyle coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı aşikardır.

Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufları sonlandırması yönünde İsrail'e gereken baskıyı uygulamaya ve bu mütecaviz eylemlere karşı çıkmaya davet ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


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