Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi! "Kabul edilemez buluyoruz"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz.





Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İsrail güçleri Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da tepki çeken bir olay yaşandı. Aslanlı Kapı yakınında yaşlı bir Filistinli, İsrailli güçlerin itmesi sonucu yere düşerek başını kaldırıma çarptı. Çevredekilerin yardımcı olduğu yaşlı adamın sağlık durumunun belirsizliğini koruduğu belirtildi.