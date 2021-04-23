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  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kudüs’teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemlerin tehlike ve kaygı verici olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde: 

"İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün (22 Nisan) Kudüs’teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler tehlike ve kaygı vericidir. Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İsrail Yönetimi'ni Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve Ramazan ayında kışkırtma ve nefret yerine huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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