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Dışişleri Bakanlığından Kahire’deki bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Kahire’deki bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün meydana gelen ve turistleri taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırı hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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