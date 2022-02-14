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  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan kamuoyuna uyarı! Zorunlu olmadıkça o ülkeye gitmeyin denildi, vatandaş sebebini merak etti!

Dışişleri Bakanlığı'ndan kamuoyuna uyarı! Zorunlu olmadıkça o ülkeye gitmeyin denildi, vatandaş sebebini merak etti!

Dışişleri Bakanlığı vatandaşa zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kamuoyuna uyarı! Zorunlu olmadıkça o ülkeye gitmeyin denildi, vatandaş sebebini merak etti!

Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yazı, vatandaşta merak uyandırdı. Yemen'e ilişkin seyahat uyarısında bulunan Bakanlık, vatandaşa "İşleri acil olmadıkları sürece" bahsi geçen ülkeye ziyaret etmemelerini tavsiye etti. Sebebini merak eden vatandaşlar, yazılı metni okuduklarında, "Olumsuz güvenlik koşulları" sebebi dolayısıyla bu uyarının yapıldığını gördü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kamuoyuna uyarı! Zorunlu olmadıkça o ülkeye gitmeyin denildi, vatandaş sebebini merak etti!

"OLUMSUZ GÜVENLİK KOŞULLARI"

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye Seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Sana Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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