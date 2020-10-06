Dışişleri Bakanlığından Kanada'ya sert tepki

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan çatışmalarda Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesi Kanada hükümetinde rahatsızlık yarattı. Bu durumu gerekçe gösteren Kanada Hükümeti, Türkiye'ye sattığı bazı askeri ürünlerin ihraç izinlerini askıya aldı. Söz konusu karara da Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile sert cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada," Kanada’nın Azerbaycan’ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir.

Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz." ifadelerine yer verildi.

"KANADA, İŞBİLİĞİNDEN UZAK BİR TUTUM SERGİLEMEKTEDİR"

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Kanada'nın Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığımız dönemden bu yana, Müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir.

Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır."

"KANADA'DAN BEKLENTİMİZ SİYASİ ÇIKAR HESAPLARINA HAPSOLMADAN HAREKET ETMESİDİR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kanada’dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir."